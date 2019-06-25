Кейт Миддлтон признали влиятельнее Меган Маркл

Представители Кенсингтонского дворца вошли в десятку самых влиятельных людей мира по версии журнала Tatler.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон признаны самыми влиятельными по версии журнала Tatler. Они признаны «социально могущественными» личностями по мнению издания. А вот герцог и герцогиня Сассекские не вошли в первую пятерку самых влиятельных людей, пишет сайт argumenti.ru.

На второй строчке находятся британский актер Идрис Эльба с моделью-женой Сабриной. Замыкает тройку лидеров правнук нефтяного миллиардера финансист Джозеф Гетти с женой Сабиной, которая занимается дизайном ювелирных украшений.

Герцогов Сассекских обошла в рейтинге влиятельности даже семилетняя дочь Дэвида и Виктории Бэкхем Харпер. А вот родители девочки не попали в данный список.

Среди влиятельных людей можно увидеть футболистов Джейми Реднапп и Алекс Окслейд-Чемберлен, певица Перри Эдвардс, а также бизнес-леди Кэрол Бэмфорд с супругом Энтони.