Стали известны подробности последних суток Майкла Джексона

Майкла Джексона не стало в возрасте 50 лет перед началом его масштабного турне That It Is. Команда поп-короля рассказала о том, что именно произошло в последние 24 часа его жизни до того, как он принял фатальную дозу лекарств.

Его хореограф Трэвис Пейн, с которым он работал на протяжении долгого времени, провел день 24 июня, репетируя с Джексоном. Как обычно, подготовка к шоу началась между 12 и часом дня.

Это был первый раз, когда Майкл прогнал все шоу от начала до конца.

Дориан Холли, директор Джексона по вокалу рассказала, что он все делал четко и не было никаких признаков, что что-то идет не так. Такого же мнения придерживается и музыкальный директор исполнителя Майкл Бердан, который также был на генеральной репетиции.

«Было видно, что в нем растет уверенность и было видно, что физически он был способен выполнить все, что хотел», – рассказал он.

После 12-часовой репетиции Джексон, уходя из центра Staples Centre, обнял Дориан Холли, которая сказала «Я люблю тебя, Майк». Это оказалось прощальное объятие.

Придя домой, Джексон, который годами страдал бессонницей и был готов отдать миллионы, чтобы заснуть, принял несколько разных седативных препаратов. Передозировка одного из них оказалась смертельной, пишет Mirror.