Полина Гагарина похвасталась успехами двухлетней дочки

Полина Гагарина чуть больше двух лет назад стала мамой. Певица вместе с Дмитрием Исхаковым воспитывает дочку Мию. Несмотря на ранний возраст, девочка удивляет родителей своими феноменальными способностями.

Певица делится, что Мия заговорила в один год и четыре месяца. Но не просто отдельные слова, а полноценно, как взрослый человек. Девочка с легкостью изъяснялась целыми предложениями и без труда выражала свои мысли. Не поддается только буква «р», ее малышка не выговаривает до сих пор.

«Дочь очень ранняя. Мы стараемся ее не перегружать, но сами бываем в растерянности от ее феноменальной памяти и способностей к языкам. В два года она рассказывает наизусть сказки — «Муху-цокотуху», «У лукоморья дуб зеленый…», – делится певица с 7days.ru.

Ранее Гагарина предполагала, что старший сын Андрюша очень ранний ребенок, так как пошел в восемь месяцев, но Мия побила все рекорды. Девочка с удовольствием смотрит мультфильмы на английском языке и использует выученные фразы в быту.

«Недавно сидит в фонтане, брызгается водой и говорит: «Мама, помой мне май лэгс». Я не сразу сообразила, что она просит помыть ей ножки по-английски», – восхищается певица.

Помимо полезных знаний девочка с легкостью запоминает и ругательства. Мама признается, что нельзя сказать даже «ешкин кот» — цветистое выражение сразу же появляется в лексиконе крохи.

Способности Мии родители приписывают в заслуги дедушки. Он был переводчиком-синхронистом с французского. Сама Полина владеет английским и греческим языками.