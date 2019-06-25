ЗВЕЗДЫ

Полина Гагарина похвасталась успехами двухлетней дочки

Певица удивляется феноменальной памятью и способностью к языкам, которую демонстрирует девочка.

Полина Гагарина похвасталась успехами двухлетней дочки
Полина Гагарина восхитилась успехами свой дочки ФОТО: Global Look Press

Полина Гагарина чуть больше двух лет назад стала мамой. Певица вместе с Дмитрием Исхаковым воспитывает дочку Мию. Несмотря на ранний возраст, девочка удивляет родителей своими феноменальными способностями.

Певица делится, что Мия заговорила в один год и четыре месяца. Но не просто отдельные слова, а полноценно, как взрослый человек. Девочка с легкостью изъяснялась целыми предложениями и без труда выражала свои мысли. Не поддается только буква «р», ее малышка не выговаривает до сих пор.

«Дочь очень ранняя. Мы стараемся ее не перегружать, но сами бываем в растерянности от ее феноменальной памяти и способностей к языкам. В два года она рассказывает наизусть сказки — «Муху-цокотуху», «У лукоморья дуб зеленый…», – делится певица с 7days.ru.

Ранее Гагарина предполагала, что старший сын Андрюша очень ранний ребенок, так как пошел в восемь месяцев, но Мия побила все рекорды. Девочка с удовольствием смотрит мультфильмы на английском языке и использует выученные фразы в быту.

«Недавно сидит в фонтане, брызгается водой и говорит: «Мама, помой мне май лэгс». Я не сразу сообразила, что она просит помыть ей ножки по-английски», – восхищается певица.

Помимо полезных знаний девочка с легкостью запоминает и ругательства. Мама признается, что нельзя сказать даже «ешкин кот» — цветистое выражение сразу же появляется в лексиконе крохи.

Способности Мии родители приписывают в заслуги дедушки. Он был переводчиком-синхронистом с французского. Сама Полина владеет английским и греческим языками.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

воспитание детейзвездные детиПолина Гагарина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полина Гагарина похвасталась успехами двухлетней дочки
Интересно?
Поделись с друзьями: