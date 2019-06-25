Семилетний сын Дарьи Пынзарь поддержал ее в трудной ситуации

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь живет с мужем Сергеем в Турции и воспитывает двоих детей — Артема и Давида. Как и у всех, у звезд тоже случаются неприятности. Об одной из таких ситуаций, приключившихся с ней на днях, Пынзарь рассказала на своей странице в Instagram.

По словам телезвезды, она не смогла снять деньги в банкомате из-за того, что забыла пароль от новой карты. В результате устройство удержало банкноты. Дарья сильно разнервничалась, но семилетний сын поспешил успокоить маму.

«Я снимала деньги в банкомате и забыла пароль от новой карты. Занервничала, заныла, подходит Артём, берет за руку и так спокойно, по-взрослому говорит «Мама не переживай все будет хорошо, все решим» блин…. это так приятно», – поделилась Пынзарь с подписчиками.

Поклонники телезвезды оценили мужской поступок маленького Артема и его слова поддержки в сложной ситуации.

«Растёт молодец, помощник и защитник…», «Весь в папу потому что) Настоящий мужчина», «Это ценно», «Заботливый мальчик», «Дарья, это ваша заслуга — воспитать настоящих мужиков», – отметили подписчики в комментариях.

больше по теме Дарья Пынзарь показала аппетитные формы в леопардовом купальнике Фотографом выступил сын бывшей участницы «Дома-2».

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дарья Пынзарь не рассчитала свои силы и сильно обгорела на турецком пляже. Бывшая участница «Дома-2» решила провести целый день возле моря под зонтиком, но это все равно не спасло ее от ожога.