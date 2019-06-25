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Детектив рассказал о «поразительном» открытии во время аутопсии Майкла Джексона

Новая доклента «Killing Michael Jackson», приуроченная к десятилетию со дня смерти поп-певца, рассказывает о малоизвестных фактах, касающихся вскрытия тела поп-короля.

Детектив рассказал о «поразительном» открытии во время аутопсии Майкла Джексона
О Майкле Джесоне вышел новый докфильм. Фото: Global Look Press

Во вторник, 25 июня, исполнилось ровно 10 лет, когда не стало Майкла Джексона. Поп-король умер в возрасте 50 лет в разгар подготовки к своему турне «This is It».

Причиной смерти стала передозировка лекарствами, которые дал ему личный врач Дональд Мюррей, в последствие отсидевший два года по обвинению в непредумышленном убийстве.

Однако в новом докфильме о поп-короле «Killing Michael Jackson» («Убивая Майкла Джексона») детектив Скотт Смит, который был на вскрытии тела певца, рассказал о малоизвестных подробностях.

Аутопсию проводил доктор Орландо Мартинс. Процедура длилась на протяжении пяти часов. Смит рассказал о самой «поразительной» вещи, которую заметил, осматривая тело Джексона.

«Во время вскрытия мой взгляд постоянно возвращался к голове Джексона, точнее черепу. Как бы он не выглядел на публике, он носил парик и это было самым поразительным», — признался он.

В 1984 году певец получил на голове ожоги второй степени из-за взорвавшейся петарды, когда снимался для рекламы Pepsi.

Майклу сделали пластические операции, чтобы спрятать шрамы, а затем через короткое время и ринопластику. Однако Смита поразило количество шрамов, которые певец скрывал на протяжении стольких лет.

«Верх его головы был весь покрыт шрамами. У него практически не было волос по бокам, по сравнению с тем, как его привыкли видеть. Я ни в коем случае не оправдываю то, что он злоупотреблял обезболивающими, но то, что он пережил, спровоцировало это», — цитирует детектива Express.co.

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Детектив рассказал о «поразительном» открытии во время аутопсии Майкла Джексона
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