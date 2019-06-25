Анна Калашникова выпустила клип о секретном агенте

Анна Калашникова представила поклонникам новый клип. Помимо самой певицы, в ролике на композицию «По любви» снялись звезды шоу-бизнеса – Гоша Куценко, Лена Ленина, Никас Сафронов, ведущая Татьяна Карматкова и Алексей Воробьев, ставший также режиссером проекта.

В клипе с юмором рассказывается по-настоящему детективная история. Секретный агент и его красавица-спутница, в роли которых предстают Воробьев и Калашникова, должны спасти бесценный образец живописи шестнадцатого века от преступников, для этого им необходимо самим «выкрасть» картину. По ходу сюжета герои попадают в самые разнообразные и нелепые забавные ситуации, ввязываются в потасовку и в итоге портят шедевр.

«Вместе с командой мы очень долго работали над этой картиной», – говорит Анна о новом клипе.

Как рассказала артистка, шестиминутный ролик можно скорее назвать маленьким фильмом. Там есть законченный сюжет с завязкой и развязкой, экшен-сцены, драки и хэппи-энд. В своей колонке для портала teleprogramma.pro Калашникова отметила, что это ее первая столь масштабная музыкальная работа, а премьера клипа «По любви» по случайности совпала с ее днем рождения.