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У Волочковой появились именные пуанты

Балерина продемонстрировала чудеса рукоделия.

У Волочковой появились именные пуанты
Анастасия Волочкова / Global Look press

Совсем недавно Анастасия Волочкова выступила с акробатическими трюками на концерте в Анапе. Судя по всему, балерине понравился необычный опыт (ее поднимали в клетке на высоту 20 метров), и она решила продолжить участие в подобных проектах.

На своей странице в соцсети Instagram Волочкова анонсировала новый проект с цирковыми элементами и показала поклонникам новую именную обувь, в которой балерина будет выступать.

«Самая любимая именная обувь… С новыми пуантами в новый проект! Уже скоро я представлю с нашим коллективом балетно-цирковой спектакль. Это очень неожиданная постановка», – отметила Анастасия.

Также балерина показала чудеса рукоделия. Так, она сама собственными руками сделала себе именные пуанты. Саму обувь для балета ей прислали из США, а именную ленточку балерина пришила к пуантам самостоятельно и рассказала об этом в соцсети.

«Навыки рукоделия меня не подводят уже 30 лет…Готовлюсь к премьере в Москве», – подписала видеоролик Волочкова.

Ранее Анастасия рассказала своим подписчикам, что ее коту Лакки стало жарко при высоких температурах в Москве и она решила облегчить ему жизнь и побрить питомца.

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У Волочковой появились именные пуанты
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