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Теряющая зрение Джуди Денч появится камео в «Бонде 25»

84-летняя актриса, сыгравшая М в бондиане с Дэниелом Крейгом, рассказала о состоянии своего здоровья.

Теряющая зрение Джуди Денч появится камео в «Бонде 25»
Джуди Денч теряет зрение. Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл» (2012)

Джуди Денч рассказала, что стремительно теряет зрение, и никакие лекарства ей не помогают. Актриса, которая появится камео в «Бонде 25», призналась, что больше не может читать и водить автомобиль из-за наступающей слепоты.

Семикратной обладательнице премии «Оскар» сделали восемь инъекций в один глаз, но это не помогло. «Теперь я не могу читать газету, разгадывать кроссворд или читать книги», – посетовала 84-летняя звезда.

На вопрос, как она добирается на работу, Джуди ответила, что ее довозят люди, которые также читают ей репризы и заучивают с ней текст.

Актриса призналась, что беспокоится, что окружающие могут заподозрить ее в высокомерии, если она пройдет мимо них, ведь на самом деле она их просто не видит.

Однако больше она расстроилась из-за того, что ей пришлось пару лет назад перестать водить автомобиль. По ее словам, это был «самый травмирующий момент».

«Я была в абсолютной прострации. Но я знала, что убью кого-нибудь, если останусь за рулем», – отметила она, добавив, что она ничего не может поделать со зрением — ей остается только приспосабливаться и не обращать на это внимание.

Тем временем Денч появится камео в «Бонде 25», несмотря на то, что ее персонаж М умерла на руках Джеймса Бонда в фильме 2012 года «007: Координаты «Скайфолл». Три года спустя она повторила свою роль, появившись в видео-обращении, оставленном М перед смертью.

В новом же «Бонде 25», который выйдет в апреле 2020, актриса снова появится, но уже в виде огромного портрета, на котором изображена ее покойная героиня, пишет Express.co.

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Теряющая зрение Джуди Денч появится камео в «Бонде 25»
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