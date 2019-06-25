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«Моль какая-то»: новый образ Утяшевой раскритиковали в Сети

Поклонники считают, что новый цвет волос не к лицу телеведущей.

«Моль какая-то»: новый образ Утяшевой раскритиковали в Сети
Ляйсан Утяшева Фото: Globallookpress.com

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поразила поклонников преображением. Телеведущая, которая всегда была верна темному цвету волос неожиданно превратилась в блондинку.

Знаменитость с удовольствием выкладывает снимки в новом образе, однако похоже они не по вкусу ее поклонникам. В Instagram подписчики звезды настаивают, что новая прическа только портит Ляйсан.

«Моль какая-то стала. Уважаю и люблю её,но цвет не её», «Блондинка вообще не ваше. Как будто парик нелепый», «Вы всегда красотка,но темный цвет Вам лучше», «Не нравится мне Ляйсан-блондинка(», – написали фолловеры.

Скриншот Instagram Ляйсан Утяшевой
Скриншот Instagram Ляйсан Утяшевой

Сама же Утяшева пока никак не реагирует на негативные комментарии, предпочитая только благодарить за редкие комплименты.

Стоит отметить, что блонд снова уверенно входит в моду и все больше знаменитостей обращаются к этому цвету волос. Так, недавно кардинальное преображение внешности продемонстрировала Елена Темникова. Певица призналась, что до сих пор не может привыкнуть к новому образу.

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кардинальное преображениеЛяйсан Утяшевановый имидж

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«Моль какая-то»: новый образ Утяшевой раскритиковали в Сети
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