«Моль какая-то»: новый образ Утяшевой раскритиковали в Сети

Поклонники считают, что новый цвет волос не к лицу телеведущей.

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поразила поклонников преображением. Телеведущая, которая всегда была верна темному цвету волос неожиданно превратилась в блондинку.

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Знаменитость с удовольствием выкладывает снимки в новом образе, однако похоже они не по вкусу ее поклонникам. В Instagram подписчики звезды настаивают, что новая прическа только портит Ляйсан.

«Моль какая-то стала. Уважаю и люблю её,но цвет не её», «Блондинка вообще не ваше. Как будто парик нелепый», «Вы всегда красотка,но темный цвет Вам лучше», «Не нравится мне Ляйсан-блондинка(», – написали фолловеры.

Сама же Утяшева пока никак не реагирует на негативные комментарии, предпочитая только благодарить за редкие комплименты.

Стоит отметить, что блонд снова уверенно входит в моду и все больше знаменитостей обращаются к этому цвету волос. Так, недавно кардинальное преображение внешности продемонстрировала Елена Темникова. Певица призналась, что до сих пор не может привыкнуть к новому образу.