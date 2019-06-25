Матвеев вернулся в привычную форму после зимнего похудения

Максим Матвеев признавался, что тщательно следит за своим питанием и здоровьем. Так, в одном из интервью он рассказывал, что ест небольшими порциями и только здоровую пищу. В какой-то момент актер даже полностью отказался от мяса. Кроме того, Матвеев поддерживает свою форму с помощью тренировок в спортзале и йоги.

Муж Елизаветы Боярской также не скрывал, что ему пришлось сильно похудеть для роли в спектакле «Кинастон» в постановке Евгения Писарева. Когда Матвеев выкладывал фото минувшей зимой, то многие поклонники не на шутку разволновались за здоровье артиста.

Однако сейчас, судя по всему, Максим немного поправился и теперь больше не выглядит таким изможденным и исхудавшим как раньше. Актер поделился новым фото на своей странице в Instagram и нарвался на комплименты поклонников.

«Красивый муж у Лизы)))», «Макс, вы супер», «Как котик на солнышке», «Красавец, как и супруга», «Какой классный и счастливый!!!)))», – написали фанаты в комментариях.

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Кстати, под снимком отметилась и супруга Матвеева. Елизавета Боярская отправила любимому мужу смайлики в виде сердечек.