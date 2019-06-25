Неожиданный образ: 57-летняя Малинина показала себя с кудряшками

Эмма Малинина тщательно следит за здоровьем и внешним видом. Если говорить о внешности, то, в первую очередь, это касается прически и одежды. Супруга российского музыканта всегда отличалась элегантностью и утонченным вкусом.
Сейчас Малинины всей семьей отдыхают на итальянском курорте Форте-дей-Марми. И 57-летняя Малинина решила расслабиться в отпуске и поэкспериментировать с имиджем.
На своей странице в соцсети Instagram Эмма опубликовала фотографию, где она запечатлена в футболке и в джинсовых мини-шортах и без привычной укладки на голове. Малинина показала поклонникам, как она выглядит с кудряшками.
«Кто тут спрашивал, в кого наши дети такие кудрявые», — подписала снимок супруга российского певца.
Многие поклонники просто не узнали Эмму Валентиновну в таком имидже. Некоторые отметили, что женщина очень помолодела с новой прической.
«Просто юная девушка!», «Очаровательные кудряшки», «Эмма, это вы???», «Так мило с кудряшками», «Какая красивая девушка!», «Прическа огонь!!! Солнечно, молодо, красиво!» — восхитились подписчики в комментариях.
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Эмма Малинина поделилась фотообразом в элегантном бело-алом полосатом платье-халате.