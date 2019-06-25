ЗВЕЗДЫ

«Он монстр!»: Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом

Звезда «Спасателей Малибу» назвала свои отношения с 32-летним футболистом Адилем Реми «большой ложью».

«Он монстр!»: Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом
Памела Андерсон уличила бойфренда в измене. Фото: Global Look Press

51-летняя Памела Андерсон рассталась с 32-летним Адилем Реми после двух лет отношений. Об этом она написала в Instagram, сопроводив пост черно-белым снимком с экс-бойфрендом. Звезда «Спасателей Малибу» заявила, что все, что между ними было — это «большая ложь».

Она назвала экс-возлюбленного «монстром» и призналась, что чувствует себя «растоптанной».

«Последние более чем два года моей жизни были большой ложью», — начала она свой пост. «Меня обманывали, заставили поверить, что у нас «большая любовь». Я растоптана тем, что узнала несколько дней назад. Он вел двойную жизнь», — продолжила она.

«Он любил шутить о других игроках, у которых любовницы жили прямо по соседству с их женами, и называл их чудовищами. Однако это еще хуже. Он врал всем», — рассказала актриса.

«Как можно манипулировать сердцами и душами двух женщин вот так — я уверена, были и другие. Он монстр. Как я могла помочь стольким людям с помощью своего фонда и оказаться не способной помочь себе?» — завершила свой пост расстроенная Андерсон.

Реми пока никак не ответил на обвинения актрисы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Адиль Ремиизменаизмена любимогоПамела Андерсонрасставаниерасставание звездрасставание с возлюбленным

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он монстр!»: Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом
Интересно?
Поделись с друзьями: