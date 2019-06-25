«Он монстр!»: Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом

51-летняя Памела Андерсон рассталась с 32-летним Адилем Реми после двух лет отношений. Об этом она написала в Instagram, сопроводив пост черно-белым снимком с экс-бойфрендом. Звезда «Спасателей Малибу» заявила, что все, что между ними было — это «большая ложь».

Она назвала экс-возлюбленного «монстром» и призналась, что чувствует себя «растоптанной».

«Последние более чем два года моей жизни были большой ложью», — начала она свой пост. «Меня обманывали, заставили поверить, что у нас «большая любовь». Я растоптана тем, что узнала несколько дней назад. Он вел двойную жизнь», — продолжила она.

«Он любил шутить о других игроках, у которых любовницы жили прямо по соседству с их женами, и называл их чудовищами. Однако это еще хуже. Он врал всем», — рассказала актриса.

«Как можно манипулировать сердцами и душами двух женщин вот так — я уверена, были и другие. Он монстр. Как я могла помочь стольким людям с помощью своего фонда и оказаться не способной помочь себе?» — завершила свой пост расстроенная Андерсон.

Реми пока никак не ответил на обвинения актрисы.