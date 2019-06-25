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Елена Дробышева заявила, что ее брак с Козновым «разбился о быт»

По словам актрисы, она упрекала супруга в семейных неудачах.

Елена Дробышева заявила, что ее брак с Козновым «разбился о быт»
Елена Дробышева не смогла создать крепкий брак с актером Александром Козновым/Кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Елена Дробышева стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она объяснила, почему распался ее брак с актером Александром Козновым, звездой картины «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Молодые люди познакомились во время учебы в Щукинском училище и между ними сразу же возникли чувства.

Елена Дробышева
Дробышева не смогла ужиться со вторым мужем/globallookpress.com

«Он возник на нашем курсе из ниоткуда. Я влюбилась с первого взгляда. Помню, предложила ему вместе сделать самостоятельный отрывок по одному из предметов. Он был очень внимательным. Мне этого сильно не хватало тогда. Мы с ним жили в едином ритме. Расписались мы незадолго до того, как на свет появился наш сын Филипп», — сказала актриса.

При этом она заметила, что брак с Александром Козновым рухнул из-за бытовых проблем. «Шел 1989 год. Наша семейная лодка разбилась о быт. Я помню очереди в магазинах, на молочную кухню. Нам тогда присылали памперсы из Италии, и мы их стирали. По три часа стояли в очередях за бананами. Тогда был период карточек и отсутствия еды в магазинах. Естественно, что в такой обстановке ты начинаешь упрекать и винить во всех бедах человека, который ближе всего к тебе. У нас стали возникать конфликты по мелочам», – вспомнила актриса.

Как сказала Елена Дробышева, она не жалеет о расставании с Козновым. По ее мнению, все в жизни происходит так, как должно происходить, и нет смысла посыпать голову пеплом.

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Александр КозновЕлена ДробышеваПрограмма "Судьба человека"

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Елена Дробышева заявила, что ее брак с Козновым «разбился о быт»
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