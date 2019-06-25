Эвелина Бледанс вынуждена переехать из элитного района Москвы

Актриса призналась, что ей не хочется покидать родные места, но место учебы сына важнее личных пристрастий.

Эвелина Бледанс живет с семьей в Краснопресненском районе Москвы. Актриса всегда признавалась, что очень любит его виды и обилие различных заведений в зоне пешего доступа, однако вынуждена переехать.

больше по теме Бледанс пожаловалась на внимание со стороны ровесников ее старшего сына Актриса пытается устроить личную жизнь.

По словам актрисы, элитарность района в ее переживаниях не играет главную роль, просто она привыкла к нему и ей нравится все предложенные его жителям возможности.

«У нас во дворе сразу четыре детских площадки для ребят разных возрастов. В пешей доступности два парка, где можно гулять и заниматься спортом людям всех возрастов. Красивейшие виды, на «Москва-Сити» и гостиницу «Украина» , школы, садики, поликлиники, кафешки, магазинчики- всё такое милое и родное. Я чувствую ЗАБОТУ!» — написала Эвелина.

Она подчеркнула, что для женщины с ребенком это самое главное. В комментариях подписчики поинтересовались, зачем же переезжать, если живется в этом районе так комфортно. Бледанс ответила, что это необходимо, чтобы ее сын Семен быстрее добирался до школы.