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Эвелина Бледанс вынуждена переехать из элитного района Москвы

Актриса призналась, что ей не хочется покидать родные места, но место учебы сына важнее личных пристрастий.

Эвелина Бледанс вынуждена переехать из элитного района Москвы
Эвелина Бледанс Фото: Globallookpress.com

Эвелина Бледанс живет с семьей в Краснопресненском районе Москвы. Актриса всегда признавалась, что очень любит его виды и обилие различных заведений в зоне пешего доступа, однако вынуждена переехать.

По словам актрисы, элитарность района в ее переживаниях не играет главную роль, просто она привыкла к нему и ей нравится все предложенные его жителям возможности.

«У нас во дворе сразу четыре детских площадки для ребят разных возрастов. В пешей доступности два парка, где можно гулять и заниматься спортом людям всех возрастов. Красивейшие виды, на «Москва-Сити» и гостиницу «Украина» , школы, садики, поликлиники, кафешки, магазинчики- всё такое милое и родное. Я чувствую ЗАБОТУ!» — написала Эвелина.

Instagram Эвелины Бледанс
Instagram Эвелины Бледанс

Она подчеркнула, что для женщины с ребенком это самое главное. В комментариях подписчики поинтересовались, зачем же переезжать, если живется в этом районе так комфортно. Бледанс ответила, что это необходимо, чтобы ее сын Семен быстрее добирался до школы.

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МоскваЭвелина Блёданс

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Эвелина Бледанс вынуждена переехать из элитного района Москвы
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