Дочь Бородиной заявила маме, что хочет стать стилистом

Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова, трехлетняя Тея, несмотря на юный возраст, уже успела определиться с призванием. Девочка рассказала маме, кем она хочет стать, когда вырастет.

Немного стесняясь, она объяснила, что намерена покорять бьюти-индустрию.

больше по теме Бородина призвала родителей не отбирать у детей соски Ксения считает, что насильно отнимать этот предмет у малышей не стоит.

«Я стану делать макияжи и причесочки», — сказала Теона. На вопрос мамы, знает ли она уже какие-нибудь прически, девочка ответила утвердительно.

«Единорожеская, дракончика, лошадиная и еще про маленького динозаврика», — подробно перечислила будущий стилист.

Ксения очень серьезно поинтересовалась, как делать лошадиную прическу, на что дочь ответила, что она сложная и придется долго рассказывать.

«Маму будешь красить?» — поинтересовалась Бородина. Тея ответила: «Да».

«Ну супер», — заключила ведущая.

Стоит отметить, что у Бородиной очень близкие отношения с младшей дочерью. Она часто публикует совместные фото и забавные видео с ее участием.