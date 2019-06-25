Дочь Бородиной заявила маме, что хочет стать стилистом

Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова, трехлетняя Тея, несмотря на юный возраст, уже успела определиться с призванием. Девочка рассказала маме, кем она хочет стать, когда вырастет.
Немного стесняясь, она объяснила, что намерена покорять бьюти-индустрию.
«Я стану делать макияжи и причесочки», — сказала Теона. На вопрос мамы, знает ли она уже какие-нибудь прически, девочка ответила утвердительно.
«Единорожеская, дракончика, лошадиная и еще про маленького динозаврика», — подробно перечислила будущий стилист.
Ксения очень серьезно поинтересовалась, как делать лошадиную прическу, на что дочь ответила, что она сложная и придется долго рассказывать.
«Маму будешь красить?» — поинтересовалась Бородина. Тея ответила: «Да».
«Ну супер», — заключила ведущая.
Стоит отметить, что у Бородиной очень близкие отношения с младшей дочерью. Она часто публикует совместные фото и забавные видео с ее участием.