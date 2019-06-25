Яна Рудковская не постеснялась показать морщинки на фото

44-летняя Яна Рудковская находится в прекрасной форме. У продюсера стройная подтянутая фигура, которую она не стесняется подчеркивать короткими платьями и юбками. Лицо у Яны тоже выглядит очень свежим. Некоторые возрастные изменения заметны, но она не считает необходимым их скрывать.

В своем Instagram Рудковская выложила несколько фотографий. Она призналась, что не любит селфи, но ее новый визажист сделала ей такой отличный макияж, что она не удержалась. По словам Яны, на фото видно ее морщинки, но они ее не смущают.

«На этих фото нет фотошопа, видны морщинки под глазами (они у меня, кстати, зеленого цвета), залом на мышце гордецов или пирамидальной мышце), но мне кажется, получилось круто!» — написала Яна.

В комментариях подписчики поблагодарили Яну за честность, отметив, что среди знаменитостей осталось не так много естественных лиц.