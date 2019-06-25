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Экс-солистка «Тату» пустилась в пляс с «голым» ковбоем в Нью-Йорке

Певица с удовольствием потанцевала на улице.

Экс-солистка «Тату» пустилась в пляс с «голым» ковбоем в Нью-Йорке
Юлия Волкова Фото: Globallookpress.com

34-летняя Юлия Волкова, бывшая солистка группы «Тату», в настоящее время находится в Америке. Певица с удовольствием выставляет фото своих прогулок и тусовок в разных городах, но одно из них особенно привлекло внимание поклонников.

В своем Instagram Волкова опубликовала видео, где танцует на улице рядом с мужчиной. На внезапном партнере Юлии из одежды лишь ковбойская шляпа, ковбойские же сапоги и плавки. Когда мужчина поворачивается спиной к камере, можно увидеть, что сзади на плавках по-английски написано «Голый ковбой».

Экс-татушка с удовольствием потанцевала вместе с ковбоем, распевавшим песню и аккомпанировавшим себе на гитаре.

«Я продолжаю простые движения», — написала Юлия, процитировав одну из самых популярных песен группы.

В комментариях подписчики отметили, что и у звезды, и у ковбоя — отличное чувство юмора, и посоветовали им продолжать совместные тренировки.

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группа "Тату"Юлия Волкова

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Экс-солистка «Тату» пустилась в пляс с «голым» ковбоем в Нью-Йорке
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