Навка вступилась за сына Рудковской перед хейтерами

Маленький Саша Плющенко находится в Японии, где представляет сложную конкурсную программу. Его мама Яна Рудковская регулярно отчитывается от работе Гном Гномыча и признается, что очень гордится достижениями сына.

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Тем не менее в Сети нередко осуждают родителей Плющенко-младшего. Недоброжелатели утверждают, что мальчика заставляют становиться спортсменом против его воли и буквально лишают детства.

В одном из постов Яны в Instagram хейтеры в очередной раз обрушились на Яну, однако на защиту знаменитой семьи встала Татьяна Навка. Спортсменка заверила, что Сашу никто не вынуждает тренироваться и он делает это сам — с большой охотой.

«Саша Плющенко — безумный трудоголик! Я знаю, что его никто не заставляет, он сам хочет стать чемпионом, по-моему, больше всех нас, взрослых, вместе взятых», — написала она.