Дробышева назвала ошибкой 11-месячный брак с писателем Липскеровым

Актриса Елена Дробышева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что никогда не любила своего первого мужа, известного писателя и драматурга Дмитрия Липскерова. Этот союз просуществовал всего 11 месяцев и был, как она считает, большой ошибкой.

«Когда я училась в Щукинском училище, то находилась в свой ракушке, в которую никого не хотела пускать. Это, видимо, и привлекло во мне Диму. Он долгое время пытался найти ключи от этой запертой двери», — сказала актриса.

При этом Дробышева вспомнила, как однажды Липскеров спросил ее, зачем люди живут на этом свете. Тогда она поняла, что он очень интересный человек с философским взглядом, с которым ей будет комфортно идти по жизни.

«Я помню, мама тогда была на гастролях. Я ей сказала, что выхожу замуж, поэтому она, если сможет, пусть приезжает на свадьбу. Через 11 месяцев мы развелись. Не могу назвать этот брак счастливым», — заметила Елена Дробышева.

При этом сейчас, как утверждает актриса, они общаются с Дмитрием Липскеровым. «Он, конечно, интересная личность. У меня в свое время были проблемы со здоровьем. Мне требовались деньги на операцию. Дима мне помог. Хотя на тот момент мы давно расстались и у каждого из нас были новые отношения. Скажу, что этот человек не бросит в беде», — отметила Елена Дробышева.