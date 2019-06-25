Гарри и Меган вышли за бюджет и потратили 3 млн долларов на ремонт

Принц Гарри с Меган Маркл вскоре после свадьбы поселились во Фрогмор-коттедже. Но вскоре выяснилось, что особняк 19 века сильно «сдал» за последние несколько десятков лет, и пара была вынуждена устроить в имении капитальный ремонт.

Как сообщает People со ссылкой на источник во дворце, общая стоимость ремонта составила 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Августейшему семейству пришлось заменить деревянные перекрытия, систему отопления и водоснабжения. Кроме того, им захотелось сделать дом более современным и уютным, поэтому они заменили окна, межкомнатные двери, плюс косметический ремонт и новая мебель.

Стоит отметить, что ремонты в замках королевской семьи производятся за счет налогоплательщиков. Однако это касается лишь необходимых капитальных изменений. В случае, если аристократов не устраивает внешний вид или дизайн помещений, они проводят изменения за свой счет.

Источник подчеркнул, что пара самостоятельно оплатила новую мебель, текстиль и приборы. Кроме того, молодая семья изрядно потратилась на новинки вроде встроенных шкафов, современной ванной и кухни.

По словам источника, слухи о специальной комнате для йоги и дополнительной детской комнате с подвижными полами не более чем слухи. Меган и Гарри не планировали подобных изменений в доме.