Жена Прилучного расстроена результатами сына в учебе

А вот дочь актрисы радует маму: малышка старается помогать родителям по дому.

Шестилетний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного — Тимофей — окончил нулевой класс. По словам актрисы, она осталась недовольна результатами сына. Он мало интересовался уроками и не проявлял никакого интереса к знаниям.

«Учиться ему вообще не хочется. Больше — смотреть мультики, купаться в бассейне, безлимитно есть пиццу и покупать игрушки в магазине», — добавила Агата Муцениеце в интервью Hello!

А вот свою 3-летнюю дочь Мию актриса считает «маленькой хозяюшкой». Малышке нравится играть с их собаками, она сама кормит питомцев и даже укладывает домашних любимцев спать. Также Агата отметила, что малышка замечает все изменения в ее макияже, прическе и маникюре.

«Недавно мы с Пашей вернулись из поездки, и она, видимо, очень соскучилась: я утром завтракала, дочь подождала, пока я доем, и унесла мою тарелку на кухню… Она обо мне заботится. Конечно, в такие моменты мое материнское сердце просто тает», — добавила Муцениеце.

При этом актриса добавила, что пока не готова завести третьего ребенка, несмотря на все уговоры мужа.