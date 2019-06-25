Напитки для взрослых: Шпица назвала любимый крепкий алкоголь

Актриса Катерина Шпица в Instagram заявила, что пришло время сделать каминг-аут. Оказывается, из спиртных напитков она предпочитает крепкий алкоголь – чистую водку в «культурно бодрящих количествах». При этом звезда сразу оговорилась, что пьет ее редко, к месту и в классной компании друзей, поэтому не стоит считать ее алкоголичкой.

Катерина Шпица призналась, что не так давно была во Франции, где отдыхала на протяжении нескольких дней. Здесь она, по собственному признанию, не смогла оценить разнообразие алкогольных напитков, поскольку на красное вино, шампанское и коньяк у нее аллергия. Кстати, водку звезда считает исконно русским напитком.

Звезда добавила, что из поездки во Францию она вернулась не с пустыми руками. Актриса привезла несколько рецептов превосходных коктейлей на основе водки.

Любопытно, что ранее многие подписчики в комментариях под снимками Катерины Шпицы обвиняли звезду «Реальных пацанов» в алкоголизме. Был даже запущен специальный хештег «видно, что выпивает». Как сказала Шпица, наконец-то она его оправдала.