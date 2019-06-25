Паж и цветочница: дети принца Уильяма и Кейт готовятся к свадьбе

Наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж и Шарлотта готовятся к важному торжественному событию. Близкий друг их отца Томас ван Штраубензи женится, и правнуки королевы исполнят важные роли на празднике.

Как сообщает People, 5-летний Джордж станет пажом, а его 4-летняя сестра — цветочницей. Это традиционные роли для маленьких детей на свадьбах. Малышей одевают в схожие нарядные костюмы и они весь праздник находятся рядом с молодоженами.

Стоит отметить, что Штраубензи женится на Люси Лэниган-О’Кифф — помощнице директора школы, в которой учится Джордж, а скоро туда поступит и Шарлотта. С женихом Уильям и его брат Гарри учились вместе в школе. У Томаса два брата — Чарли и Генри, последний трагически погиб в 18 лет. Внуки королевы организовали благотворительный фонд его имени.