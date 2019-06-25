Алибасов-младший заявил, что уникальный архив отца стоит «не один миллиард»

Бари Алибасов-младший заявил, что архив его отца, который включает раритетные записи с выступлений различных звезд, стоит не один миллиард рублей. По словам сына Бари Алибасова, в архиве есть очень редкие кадры. Например, молодой Аллы Пугачевой за кулисами. Также в архиве есть запись, как тогдашний президент СССР Михаил Горбачёв танцует на дискотеке и не только.

Как сказал Бари Алибасов-младший, ему совсем не страшно потерять отцовскую недвижимость, если отец все-таки лишит его наследства. А вот за архив ему действительно страшно, потому что он стоит намного больше.

Напомним, что у продюсера Бари Алибасова есть три квартиры в центре Москвы, ценные бумаги, а также земельный участок. Его состояние оценивается в несколько миллионов долларов. Ранее он сказал, что собирается лишить сына наследства, потому что молодой человек пиарится на его болезни, сообщает «Пятый канал».

Между тем многие сегодня сомневаются, что история с отравлением продюсера правдива. Ходят слухи, что команда Бари Алибасова провернула хитрую комбинацию. Всех смущает, что после столь серьезных ожогов дыхательных путей и пищевода артист очень быстро вернулся в строй и стал посещать различные ток-шоу. Кстати, многие из тех, кто общался с продюсером отмечают, что он стал вести себя неадекватно.