ЗВЕЗДЫ

Бледанс повторила образ 41-летней Климовой с полотенцем на голове

Актриса и телеведущая устроила утреннюю фотосессию, попутно рассказав о мужском внимании.

Бледанс повторила образ 41-летней Климовой с полотенцем на голове
Эвелина Бледанс (Фото: Globallookpress.com)

50-летняя Эвелина Бледанс советует всем незамужним девушкам скорей поехать в Кисловодск. По словам знаменитости, как только она вышла на прогулку в этом городе, к ней тут же стали подходить мужчины, изъявившие желание познакомиться.

«Ко мне стали клеиться парни на улицах! Сильно!!! Прям машины останавливаются… Прям на улицах подходят знакомиться… Девочки без пары — все в Кисловодск! Здесь видимо что-то особенное в воздухе!» — подметила телеведущая.

Телеведущая Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс в Кисловодске с тюрбаном из полотенца на голове. (Фото: Instagram.com/bledans)

Также на личной страничке в Instagram Эвелина Бледанс поделилась свежим утренним кадром, повторив образ 41-летней Екатерины Климовой с махровым банным полотенцем на голове. Кадр собрал множество лайков и комплиментов.

Напомним, что Климова подала на развод с Гелой Месхи. У пары подрастает общая дочь Белла, девочке три года. Супруги познакомились на съемочной площадки ленты «Волчье солнце». У Климовой на тот момент было уже трое детей. Она воспитывает также 17-летнюю Елизавету Хорошилову, 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. Отцом мальчиков стал актер Игорь Петренко, а старшую дочь Екатерина родила от ювелира Ильи Хорошилова. Актриса поддерживает теплые дружеские отношения с экс-возлюбленными и не препятствует их общению с детьми.

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Екатерина Климовазвездный стильЭвелина Блёданс

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Бледанс повторила образ 41-летней Климовой с полотенцем на голове
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