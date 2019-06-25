Бледанс повторила образ 41-летней Климовой с полотенцем на голове

50-летняя Эвелина Бледанс советует всем незамужним девушкам скорей поехать в Кисловодск. По словам знаменитости, как только она вышла на прогулку в этом городе, к ней тут же стали подходить мужчины, изъявившие желание познакомиться.

«Ко мне стали клеиться парни на улицах! Сильно!!! Прям машины останавливаются… Прям на улицах подходят знакомиться… Девочки без пары — все в Кисловодск! Здесь видимо что-то особенное в воздухе!» — подметила телеведущая.

больше по теме Миро поделилась версией о причине развода Климовой и Месхи Ранее сообщалось, что актриса подала иск о расторжении брака в Хамовнический суд Москвы 27 мая.

Также на личной страничке в Instagram Эвелина Бледанс поделилась свежим утренним кадром, повторив образ 41-летней Екатерины Климовой с махровым банным полотенцем на голове. Кадр собрал множество лайков и комплиментов.

Напомним, что Климова подала на развод с Гелой Месхи. У пары подрастает общая дочь Белла, девочке три года. Супруги познакомились на съемочной площадки ленты «Волчье солнце». У Климовой на тот момент было уже трое детей. Она воспитывает также 17-летнюю Елизавету Хорошилову, 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. Отцом мальчиков стал актер Игорь Петренко, а старшую дочь Екатерина родила от ювелира Ильи Хорошилова. Актриса поддерживает теплые дружеские отношения с экс-возлюбленными и не препятствует их общению с детьми.