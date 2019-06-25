Гузеева оценила летнюю фотосессию Кудрявцевой с мужем-хоккеистом

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 48-летняя Лера Кудрявцева на личной страничке в микроблоге опубликовала понравившийся ей кадр из недавней фотосъёмки. На публике знаменитость появилась в в сарафане с цветочным принтом. Компанию возлюбленной составил ее муж, хоккеист 31-летний Игорь Макаров.

Примечательно, что снимок Кудрявцевой с избранником оценила и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Она не оставила без внимания свежий пост знаменитости в Instagram, отметившись «лайком» под фото.

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Летний снимок Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым также понравился и другим знаменитостям, среди которых: певица Ольга Орлова, «Золотой голос России» Николай Басков, актриса Олеся Судзиловская, Денис Клявер, Юлия Ковальчук, Нюша, Анита Цой, музыкальный продюсер Яна Рудковская и Юлия Савичева.

К слову, на съемочной площадке шоу «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что никогда не смирится с супружеской изменой. И если она узнает о неверности мужа, то сразу подаст на развод. Напомним, вместе с Игорем Макаровым Лера Кудрявцева воспитывает десятимесячную дочь Марию.