ЗВЕЗДЫ

Гузеева оценила летнюю фотосессию Кудрявцевой с мужем-хоккеистом

Ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась понравившимися кадрами. Звездные друзья поспешили «лайкнуть» их.

Гузеева оценила летнюю фотосессию Кудрявцевой с мужем-хоккеистом
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 48-летняя Лера Кудрявцева на личной страничке в микроблоге опубликовала понравившийся ей кадр из недавней фотосъёмки. На публике знаменитость появилась в в сарафане с цветочным принтом. Компанию возлюбленной составил ее муж, хоккеист 31-летний Игорь Макаров.

Примечательно, что снимок Кудрявцевой с избранником оценила и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Она не оставила без внимания свежий пост знаменитости в Instagram, отметившись «лайком» под фото.

Летний снимок Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым также понравился и другим знаменитостям, среди которых: певица Ольга Орлова, «Золотой голос России» Николай Басков, актриса Олеся Судзиловская, Денис Клявер, Юлия Ковальчук, Нюша, Анита Цой, музыкальный продюсер Яна Рудковская и Юлия Савичева.

 

Лариса Гузеева оценила семейный снимок Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым
Лариса Гузеева не оставила без внимания свежий снимок Леры Кудрявцевой (Фото: Instagram.com/leratv)

К слову, на съемочной площадке шоу «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что никогда не смирится с супружеской изменой. И если она узнает о неверности мужа, то сразу подаст на развод. Напомним, вместе с Игорем Макаровым Лера Кудрявцева воспитывает десятимесячную дочь Марию.

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звездные детиЛера Кудрявцева

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Гузеева оценила летнюю фотосессию Кудрявцевой с мужем-хоккеистом
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