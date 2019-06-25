«Твой Ф.К.»: Киркоров поздравил друга Крида с 25-летием

Один из самых популярных исполнителей российской эстрады Егор Крид 25 июня отмечает день рождения. Поп-звезде исполнилось 25 лет.

Исполнителя уже начали поздравлять близкие и коллеги по сцене. Одним из первых к певцу обратился Филипп Киркоров. Поп-король выложил трогательное наставление юному артисту.

«Красивая дата-25 лет!‼️ Ты прожил уже четверть века, за это довольно короткое время стал Большой Звездой, и самое главное — заслуженно! Все ЗАСЛУЖЕННО! ЧЕСТНО!

Лично от себя — Спасибо за креатив, за талант, и «чёрный» элексир молодости, который ты в меня внедрил, на радость своим и моим поклонникам!», — написал Киркоров.

Он добавил, что желает имениннику еще долго оставаться востребованным артистом и не потерять своей популярности. Самым главным пожеланием Филипп назвал здоровье.

«Оно в твоей сумасшедшей жизни и при том темпе, который ты сам себе задал с самого начала, понадобится ещё как», — выразил уверенность певец.

Под поздравлением Киркоров оставил подпись «Твой Ф.К.».