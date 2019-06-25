Эффектный выход: Нетребко появилась в амфитеатре верхом на коне

Поклонники певицы, увидев «очень лошадиный репортаж», отметили, что появление на слоне было бы эффектнее.

Оперная певица Анна Нетребко, готовящаяся к выступлению на итальянской «Арена ди Верона», продолжает серию эффектных репортажей. Первый, напомним, вышел накануне, когда дива продемонстрировала глубокое декольте. Нынешний получился более экстремальными.

больше по теме Анна Нетребко села на итальянскую диету Отныне оперная дива будет есть каждый день пасту.

«Античная постановка Франко Дзеффирелли требует хорошей физической подготовки!» — подписала Анна снимок и несколько роликов, на которых звезда с царственной осанкой выезжает на открытую сцену на белом коне. При этом, актриса еще успевает распеваться.

Сама Анна назвала вторую часть мини-сериала «очень лошадиным репортажем», ведь как иначе можно въехать на Арену, проезжая мимо старинных городских построек, которые, кажется, сами стали частью декораций.

Новый экстремальный опыт оперной звезды собрал в Сети не одну тысячу «лайков». При этом некоторые подписчики делятся советами, как сделать появление певицы на сцене более эффектным.

«Сейчас же «Аида» будет. На слоне было бы более эффектно», — предположили в комментариях.