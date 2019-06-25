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Эффектный выход: Нетребко появилась в амфитеатре верхом на коне

Поклонники певицы, увидев «очень лошадиный репортаж», отметили, что появление на слоне было бы эффектнее.

Эффектный выход: Нетребко появилась в амфитеатре верхом на коне
Анна Нетребко въедет на "Арена ди Верона" на белом коне. ФОТО: INSTAGRAM.COM/ANNA_NETREBKO_YUSI_TIAGO/

Оперная певица Анна Нетребко, готовящаяся к выступлению на итальянской «Арена ди Верона», продолжает серию эффектных репортажей. Первый, напомним, вышел накануне, когда дива продемонстрировала глубокое декольте. Нынешний получился более экстремальными.

«Античная постановка Франко Дзеффирелли требует хорошей физической подготовки!» — подписала Анна снимок и несколько роликов, на которых звезда с царственной осанкой выезжает на открытую сцену на белом коне. При этом, актриса еще успевает распеваться.

Сама Анна назвала вторую часть мини-сериала «очень лошадиным репортажем», ведь как иначе можно въехать на Арену, проезжая мимо старинных городских построек, которые, кажется, сами стали частью декораций.

Новый экстремальный опыт оперной звезды собрал в Сети не одну тысячу «лайков». При этом некоторые подписчики делятся советами, как сделать появление певицы на сцене более эффектным.

«Сейчас же «Аида» будет. На слоне было бы более эффектно», — предположили в комментариях.

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Эффектный выход: Нетребко появилась в амфитеатре верхом на коне
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