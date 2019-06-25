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Экс-супруг Арнтгольц показал повзрослевшую дочь и маленького сына

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков расстались еще шесть лет назад.

Экс-супруг Арнтгольц показал повзрослевшую дочь и маленького сына
Иван Жидков (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram 35-летний актер театра и кино Иван Жидков опубликовал кадры из семейного альбома. На фото экс-супруг Татьяны Арнтгольц запечатлен со своими детьми. Примечательно, что общей дочери артистов, Марии, в сентябре исполнится 10 лет. Она появилась на свет в 2009 году. Несмотря на развод, Татьяна не стала ограничивать бывшего мужа в праве общаться и видеться с ребенком. Маша очень привязана к папе, они много времени проводят вместе. Когда возлюбленная Жидкова, Лилия Соловьева, ждала от актера ребенка, старшая дочь Ивана с нетерпением ожидала появления на свет малыша. Об этом сам артист рассказывал в одном из своих интервью. В октябре 2017 года девушка подарила Жидкову сына Степана, а Маше братика. А в июне 2018 года в прессе появилась информация о том, что пара распалась.

Несмотря на плотный рабочий график, Иван Жидков вместе с Анной Михайловской и Стасом Бондаренко побывал на гастролях со спектаклями в Томске и Новосибирске, актер старается не забывать о своих родительских обязанностях.

Иван Жидков и его дети
Иван Жидков с дочкой Машей и сыном Степаном. (Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1)

Вместе с детьми Жидков ходит на прогулки. Один из кадров со встречи он опубликовал в микроблоге. Несмотря на то, что у детей разные мамы — они прекрасно ладят между собой.

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звездные разводыИван ЖидковТатьяна Арнтгольц

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Экс-супруг Арнтгольц показал повзрослевшую дочь и маленького сына
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