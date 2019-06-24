ЗВЕЗДЫ

Сын Рудковской привез из Японии девять чемоданов подарков

Поклонники одарили Гном Гномыча игрушками после ледового шоу с Евгением Плющенко.

Сын Рудковской привез из Японии девять чемоданов подарков
Яна Рудковская и Саша Плющенко. Фото: globallookpress

Сын Яны Рудковской выступил с отцом Евгением Плющенко на ледовом шоу в Японии. Олимпийский чемпион 22 года радовал местную публику фирменными трюками. Гном Гномыч второй год выступает перед японцами, но уже почувствовал их восхищение.

Рудковская похвасталась количеством подарков, которые вручили шестилетнему Саше. Продюсер заметила, что они приехали в Японию с двумя чемоданами. Ещё девять подарили фанаты Гном Гномыча. После каждого выступления мальчика осыпали игрушками.

«Невероятная любовь японских зрителей! Не перестаю восхищаться их вниманием и поддержкой, их щедростью и преданностью к своими кумирам!» — написала Яна Рудковская в Instagram.

Евгений Плющенко и его сын Саша выступали с программой «Посвящение Майклу Джексону» в Prince Ice Show в городе Саппоро. Долгое время Гном Гномычу отказывали в гастролях после того, как Майкла Джексона обвинили в педофилии. Радиостанции по всему миру убрали песни короля поп-музыки. Это не помешало Саше успешно выступить в России, Италии и Японии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гном ГномычЕвгений ПлющенкоподаркиСаша ПлющенкоЯна Рудковскаяяпония

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Рудковской привез из Японии девять чемоданов подарков
Интересно?
Поделись с друзьями: