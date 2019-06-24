Сын Рудковской привез из Японии девять чемоданов подарков

Сын Яны Рудковской выступил с отцом Евгением Плющенко на ледовом шоу в Японии. Олимпийский чемпион 22 года радовал местную публику фирменными трюками. Гном Гномыч второй год выступает перед японцами, но уже почувствовал их восхищение.

Рудковская похвасталась количеством подарков, которые вручили шестилетнему Саше. Продюсер заметила, что они приехали в Японию с двумя чемоданами. Ещё девять подарили фанаты Гном Гномыча. После каждого выступления мальчика осыпали игрушками.

«Невероятная любовь японских зрителей! Не перестаю восхищаться их вниманием и поддержкой, их щедростью и преданностью к своими кумирам!» — написала Яна Рудковская в Instagram.

больше по теме Гном Гномыч ощутил популярность в Японии Сына Яны Рудковской заваливали цветами и игрушками после выступления на льду.

Евгений Плющенко и его сын Саша выступали с программой «Посвящение Майклу Джексону» в Prince Ice Show в городе Саппоро. Долгое время Гном Гномычу отказывали в гастролях после того, как Майкла Джексона обвинили в педофилии. Радиостанции по всему миру убрали песни короля поп-музыки. Это не помешало Саше успешно выступить в России, Италии и Японии.