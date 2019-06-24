Бузова дала понять, что ее сердце по-прежнему свободно

Недавно в Сети начали ходить слухи о том, что сердце Ольги Бузовой наконец-то занято. Сначала об этом рассказала близкая подруга певицы, Мария Погребняк, а затем подтвердил друг предполагаемого бойфренда звезды — Максим Боев. Новой пассией Бузовой назвали ее бывшего — Тимофея Майорова. Боев даже рассказал, что его друг очень серьезно влюблен в Ольгу и настроен решительно.

Бузова, в свою очередь, подтверждала слухи фотографиями из Италии в своем Instagram. Девушка съездила на свадьбу подруги в Верону в компании Тимофея и, судя по всему, отлично провела время.

Однако теперь поклонники ведущей «Дома-2» снова в недоумении. На своей странице в Instagram Бузова написала, что у нее есть все, что нужно для счастья, кроме одного.

«Я счастлива. По своему. У меня потрясающая жизнь. Любимая работа, концерты, съёмки, верные друзья, путешествия. У меня есть Вы. Ваше признание и любовь, благодаря которой я живу последние 3 года…у меня есть всё…почти. В моей жизни нет тебя…где ты???», — написала Ольга, проиллюстрировав пост фотографиями в романтическом образе на фоне леса.

Стоит отметить, что ранее Бузова также сообщила о запуске нового телешоу, где мужчины будут бороться за ее сердце. Кастинг для участия в программе уже идет.