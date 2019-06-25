Наговоры и поклепы: Шнуров не сооружал гараж в историческом доме

Лидер группы «Ленинграда» всего лишь поставил под аркой здания ворота. Они помогали ему попасть домой на автомобиле, не опасаясь внимания фотографов или случайных зевак.

Соседи Сергея Шнурова подали коллективную жалобу на музыканта. По словам очевидцев, под аркой здания 18 века появился гараж, куда Шнуров загонял BMW 750 за 8 миллионов рублей.

На самом деле певец не создавал масштабную пристройку. По словам представителя «Жилкомсервиса №1 Центрального района», Сергей Шнуров поставил под аркой ворота и замок. Однако автомобиль он там не оставлял. Под аркой часто проходят люди в «Мозаичный дворик» или заходят в два разных подъезда.

«По нашим наблюдениям, ворота закрывались на несколько минут. Все остальное время арка стояла открытой. К тому же жильцы рассказали нам, что автомобиль в ней не хранился», — рассказал главный инженер Сергей Сазанов «Комсомольской правде».

Лидер группы «Ленинград» установил ограждение, чтобы выходить из автомобиля без посторонних глаз и вспышек папарацци. Большую часть времени ворота оставались открытыми. Но после коллективной жалобы Сергей Шнуров без лишних слов убрал заграждения. Комментировать произошедшую ситуацию певец отказался.