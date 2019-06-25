Наговоры и поклепы: Шнуров не сооружал гараж в историческом доме

Соседи Сергея Шнурова подали коллективную жалобу на музыканта. По словам очевидцев, под аркой здания 18 века появился гараж, куда Шнуров загонял BMW 750 за 8 миллионов рублей.
На самом деле певец не создавал масштабную пристройку. По словам представителя «Жилкомсервиса №1 Центрального района», Сергей Шнуров поставил под аркой ворота и замок. Однако автомобиль он там не оставлял. Под аркой часто проходят люди в «Мозаичный дворик» или заходят в два разных подъезда.
«По нашим наблюдениям, ворота закрывались на несколько минут. Все остальное время арка стояла открытой. К тому же жильцы рассказали нам, что автомобиль в ней не хранился», — рассказал главный инженер Сергей Сазанов «Комсомольской правде».
Лидер группы «Ленинград» установил ограждение, чтобы выходить из автомобиля без посторонних глаз и вспышек папарацци. Большую часть времени ворота оставались открытыми. Но после коллективной жалобы Сергей Шнуров без лишних слов убрал заграждения. Комментировать произошедшую ситуацию певец отказался.