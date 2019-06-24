Анна Нетребко села на итальянскую диету

Отныне оперная дива будет есть каждый день пасту.

Анна Нетребко поражает насыщенным графиком гастролей. За эту неделю она успела побывать в любимой Вене, дать концерт с мужем Юсифом Эйвазовым в Минске, а затем поразила роскошным декольте Верону.

На родине Джульетты оперная дива вернулась к итальянской диете. Нетребко проще относится к своему весу. Певица заявляла, что для работы в опере запрещают качать пресс, так что в еде она себе не отказывает.

При этом недавно Анна Нетребко похудела и не раз хвасталась стройными ногами. Поэтому оперная дива может себе позволить есть итальянские макароны столько, сколько ей захочется.

«Viva Italia! Вернулась я в Италию, а это значит, я начинаю свою диету. Каждый день я буду есть пасту всякую разную, и посмотрим, как я себя буду ощущать. В прошлом году я себя чувствовала прекрасно», — рассказала Анна Нетребко.

Оперный певец Юсиф Эйвазов ужинал рядом с женой. Вместо фирменной итальянской пасты супруг выбрал легкий перекус. «А муж ест салатик из фруктов. Туда ему и дорога», — пошутила Анна Нетребко.