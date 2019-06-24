ЗВЕЗДЫ

Черкасов из «Дома-2» ополчился на Максима Аверина за обвинение в мошенничестве

Бывший участник телепроекта потребовал от актера извинений.

Черкасов из «Дома-2» ополчился на Максима Аверина за обвинение в мошенничестве
Максим Аверин / Global look press

В неприятную ситуацию попал бывший участник телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов. Известный актер Максим Аверин опубликовал на своей странице в Instagram пост, обличающий мошенников. Так, по его информации, неизвестный устроил сбор денег на обратную дорогу для некого Максима, предположительно, самого Аверина. При этом пост был проиллюстрирован фотографией Андрея Черкасова в аэропорту.

«Будьте осторожны! Мошенник!», — подписал снимок актер.

Подписчики сразу обратили внимание на то, что на фотографии изображен бывший участник «Дома-2». При этом Аверин не стал предпринимать никаких действий и удалять снимок.

Вскоре информация об этом дошла до самого Черкасова. Сейчас звезда телеэкранов находится в свадебном путешествии с супругой Кристиной, и эта новость стала для него по-настоящему неожиданной. Андрей признал, что на фото действительно он, но никаких денег он не собирал.

«Я — честный человек. Как можно размещать чью-то фотографию в социальных сетях, не проверив информацию?», — приводит слова Черкасова портал «Вокруг.ТВ».

Бывший участник «Дома-2» через журналистов попросил Аверина извиниться за то, что тот портит его репутацию. Сам актер пока никак не отреагировал на эту просьбу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»Андрей ЧеркасовМаксим Аверинмошенничество

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Черкасов из «Дома-2» ополчился на Максима Аверина за обвинение в мошенничестве
Интересно?
Поделись с друзьями: