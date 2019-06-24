Черкасов из «Дома-2» ополчился на Максима Аверина за обвинение в мошенничестве

В неприятную ситуацию попал бывший участник телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов. Известный актер Максим Аверин опубликовал на своей странице в Instagram пост, обличающий мошенников. Так, по его информации, неизвестный устроил сбор денег на обратную дорогу для некого Максима, предположительно, самого Аверина. При этом пост был проиллюстрирован фотографией Андрея Черкасова в аэропорту.

«Будьте осторожны! Мошенник!», — подписал снимок актер.

Подписчики сразу обратили внимание на то, что на фотографии изображен бывший участник «Дома-2». При этом Аверин не стал предпринимать никаких действий и удалять снимок.

Вскоре информация об этом дошла до самого Черкасова. Сейчас звезда телеэкранов находится в свадебном путешествии с супругой Кристиной, и эта новость стала для него по-настоящему неожиданной. Андрей признал, что на фото действительно он, но никаких денег он не собирал.

«Я — честный человек. Как можно размещать чью-то фотографию в социальных сетях, не проверив информацию?», — приводит слова Черкасова портал «Вокруг.ТВ».

Бывший участник «Дома-2» через журналистов попросил Аверина извиниться за то, что тот портит его репутацию. Сам актер пока никак не отреагировал на эту просьбу.