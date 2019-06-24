Лопырева в мехах устроила фотосессию в бассейне

Виктория Лопырева частенько радует своих поклонников участием в различных фотосессиях. Вот и в этот раз 35-летняя модель поделилась кадром необычной съемки, сделанной в Греции.

На снимке в Instagram Лопырева позирует в обтягивающем серебристом платье и меховом манто прямо в бассейне.

«Кадр из фотосессии сделанный в Греции 🇬🇷 для журнала прошедшей осенью в новом отеле @nanaprincesshotel. Крутое место, куда точно вернёмся теперь уже с малышом», — подписала эффектную фотографию модель.

Впрочем, далеко не все оценили то, что Лопырева носит натуральный мех на фото. Однако многим снимок все равно понравился.

«Пропагандируете спорт, а вот про сохранение животных забыли», «Может тут надо было соболя снять. Или не снимать, а другой фон. Или я вкус утратила», «То есть в соболе в бассейне не Викина была задумка. А то мех, и шлепки, и платье не сочетается», «Топ-модель», «Красота», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее Виктория Лопырева опубликовала кадры из откровенной фотосессии, где она позировала фотографу в одном нижнем белье.