Мартин Фримен едва не отказался от роли в «Хоббите»

Мартин Фримен признался, что едва не отказался от предложения сняться в трилогии «Хоббит».

47-летний актер рассказал, что неохотно подписал контракт, так как это означало разлуку с его теперь уже бывшей женой — 45-летней Амандой Аббингтон и их двумя детьми — 13-летним Джо и 10-летней Грейс.

Фримен, которого роль Бильбо Баггенса вознесла на голливудский олимп, провел более двух лет вдали от Великобритании.

«Мне было непросто сказать «да». Я приехал в Новую Зеландию в январе 2011 года, а последний день съемок был в июле 2013 — два с половиной года между началом и окончанием», — рассказал он.

Мартин также отметил, что не мог просить свою жену Аманду поехать с ним, так как она тоже актриса и у нее были свои проекты.

Тем не менее пара развелась в 2016 году. В то время они оба играли мужа и жену — Джона и Мэри Ватсон — в сериале «Шерлок».

На вопрос, было ли ему трудно работать в такой ситуации, Фримен сказал: «Ужасно! Нет, это было хорошо, мне действительно нравилось работать с ней».

«К моменту выхода последнего сезона мы были посреди бракоразводного процесса, поэтому было не очень весело, но когда мы об этом не думали, то все складывалось замечательно», — цитирует Мартина Daily Mail.