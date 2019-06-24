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Кудрявцева выбрала платье с цветочным принтом для фотосессии

Телеведущая вновь продемонстрировала семейную идиллию с Игорем Макаровым.

Кудрявцева выбрала платье с цветочным принтом для фотосессии
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева чуть меньше года назад вновь стала мамой. Своему мужу Игорю Макарову телеведущая подарила дочку Марию. Теперь все заботы супругов связаны с наследницей. Не так давно влюбленные отдохнули в Майами. Они катались на яхте, где Лера загорала и играла с дочкой. Несколько недель назад пара вернулась в Москву. В свободное от съемок время звезда гуляет с ребенком и мужем.

Так на днях, Кудрявцева похвасталась, что ее наследница начала ходить. На камеру было заснято, как Мария делает свои первые шаги. Это растрогало не только супругов, но и их поклонников. Похоже, что в минувшие выходные ведущая также устроила небольшую романтическую фотосессию с Макаровым. Она поделилась снимками, на которых запечатлена со своим возлюбленным. Лера не раз говорила, что разница в возрасте с мужем в 17 лет ее нисколько не смущает. Новыми снимками она только это доказала.

На кадрах Лера позирует в длинном белом платье с принтом в виде красных маков. Она стоит на крыльце дома вместе с Игорем, который тоже облачен во все белое. Влюбленные продемонстрировали семейную идиллию, растрогав поклонников. Пользователи Сети отметили, что романтичный образ очень идет телеведущей. «Вы очень красивая пара и потрясающая ведущая», «Платье шикардос! Вам очень идёт», «Идеальные», — прокомментировали снимки подписчики.

Отметим, что Кудрявцева быстро пришла в форму после родов. Уже на первых снимках с дочкой она выглядела очень стройной. Телеведущая также демонстрировала фигуру в купальнике во время отпуска. Даже самые внимательные поклонники не нашли ни одного признака целлюлита у звезды. К тому же свои формы Лера любит подчеркивать облегающими нарядами или приталенными платьями.

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Кудрявцева выбрала платье с цветочным принтом для фотосессии
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