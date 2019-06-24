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Бадоеву подожгли на съемках телепрограммы о медицине в Пекине

Кадр получится по-настоящему эффектным.

Бадоеву подожгли на съемках телепрограммы о медицине в Пекине
Жанна Бадоева / Михаил Фролов, КП

Чего только не сделаешь ради эффектного кадра. Об этом не понаслышке знает бывшая ведущая «Орла и Решки», ныне работающая на Первом канале — Жанна Бадоева.

Так, на своей странице в Instagram 43-летняя телеведущая опубликовала снимок со съемок очередного выпуска программы «Жизнь других» на Первом канале. На фотографии китайский врач через полотенце поджигает что-то на спине у Жанны Бадоевой. Судя по выражению лица ведущей, она не в восторге от происходящего.

«Всем привет! Я в Пекине! Как вы относитесь к китайской медицине? Как к ней относятся сами китайцы, за эти дни узнаю и расскажу в «Жизнь других» на Первом канале @1tv осенью)», — подписала снимок Бадоева.

Многие поклонники не на шутку забеспокоились о том, как себя чувствует телеведущая после манипуляций китайского врача.

Кстати, совсем недавно ведущая в очередной раз удивила подписчиков, рассказав о том, как она держит себя в форме. Так, Бадоева предпочитает длительные прогулки тренировкам в спортзале. Жанна призналась, что может за день пройти 12 километров, а ежедневные прогулки с собаками по пять километров — это для нее обычное дело.

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Тэги:

Жанна БадоеваКитайподжогПрограмма «Жизнь других»

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Бадоеву подожгли на съемках телепрограммы о медицине в Пекине
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