Бадоеву подожгли на съемках телепрограммы о медицине в Пекине

Чего только не сделаешь ради эффектного кадра. Об этом не понаслышке знает бывшая ведущая «Орла и Решки», ныне работающая на Первом канале — Жанна Бадоева.

Так, на своей странице в Instagram 43-летняя телеведущая опубликовала снимок со съемок очередного выпуска программы «Жизнь других» на Первом канале. На фотографии китайский врач через полотенце поджигает что-то на спине у Жанны Бадоевой. Судя по выражению лица ведущей, она не в восторге от происходящего.

«Всем привет! Я в Пекине! Как вы относитесь к китайской медицине? Как к ней относятся сами китайцы, за эти дни узнаю и расскажу в «Жизнь других» на Первом канале @1tv осенью)», — подписала снимок Бадоева.

Многие поклонники не на шутку забеспокоились о том, как себя чувствует телеведущая после манипуляций китайского врача.

Кстати, совсем недавно ведущая в очередной раз удивила подписчиков, рассказав о том, как она держит себя в форме. Так, Бадоева предпочитает длительные прогулки тренировкам в спортзале. Жанна призналась, что может за день пройти 12 километров, а ежедневные прогулки с собаками по пять километров — это для нее обычное дело.