Романтический отпуск: Лядова и Вдовиченков загорают в Калининграде

Елена Лядова прославилась благодаря роли в сериале «Измены». Уже четыре года она живет в браке с Владимиром Вдовиченковым, с которым познакомилась на съемках фильма «Левиафан». Несмотря на то, что они медийные персоны, увидеть пару на светских мероприятиях можно крайне редко. Общих детей у влюбленных пока нет, поэтому свободное время они проводят вдвоем.

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С наступлением лета звезды разъехались по жарким странам. Лядова и ее муж тоже отправились в отпуск, но предпочли провести время в Калининграде. Отметим, что неподалеку в городе Гусев, Калиниградской области родился актер. Вот уже не первый день Елена делится красочными фото. Она то плавает в реке, то гуляет с супругом по побережью Балтийского моря. Первое время актриса скрывала свое местоположение, но по снимкам поклонники сразу вычислили, где она отдыхает.

А на днях Лядова поделилась трогательным снимком с Вдовиченковым. В кадре она с серьезным видом обнимает своего мужа. При этом видно, что у артиста обнажен торс. Поклонникам редко удается увидеть такие снимки, поэтому они пришли в восторг. «Вы одна из лучших пар! Счастья вам», «Ничто так не красит женщину, как удачно подобранный мужчина», «Так хорошо, что вы вместе», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что этот брак для Лядовой первый, а вот для ее избранника уже четвертый. У него есть 26-летний сын Леонид от экс-жены Анны, а также 14-летняя дочка Вероника от бывшей возлюбленной Ольги Филипповой, от которой актер и ушел к Елене.