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В «шпионских» шутках принцессы Дианы оказалась доля правды

Биограф Эндрю Мортон рассказал о реакции принцессы Уэльской на прослушивание ее телефонов.

В «шпионских» шутках принцессы Дианы оказалась доля правды
Принцесса Диана

Принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году. Однако брак, который по началу казался сказкой, превратился в кошмар, заставляя леди Ди постоянно находиться в напряжении.

Биограф Эндрю Мортон в своей книге «Уильям и Кэтрин», опубликованной в 2011 году, описывает, как несчастная принцесса стала отпускать «горькие» шуточки по поводу сложившейся ситуации.

«Когда Диана, принцесса Уэльская, общалась по телефону, то часто среди разговора она неожиданно произносила: «Привет парни, пора менять пленку». Это была шутка, но горькая», — отмечает автор.

«Принцесса полагала, что за ней шпионит не только персонал дворца, но и королевская секретная служба постоянно прослушивает ее разговоры», — продолжает он, добавляя, что если посмотреть на ситуацию изнутри, то Диану можно понять.

Многие годы ее обвиняли в паранойи по поводу ее подозрений о романе супруга и Камиллы Паркер-Боулз, который, как теперь известно, принц Чарльз тщательно скрывал.

В 1993 году были обнародованы пленки с разговорами Чарльза и Камиллы, сделанные сотрудниками секретных служб.

Таким образом, утверждения Дианы, что все телефоны прослушиваются, были далеки от паранойи, а просто еще раз доказывали, насколько нарушена была ее жизнь, пишет Express.co.

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В «шпионских» шутках принцессы Дианы оказалась доля правды
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