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Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме

Актриса показала кадры со съемочной площадки кинокартины «Благодать».

Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме
Сальма Хайек / global look press

Сальма Хайек — успешная мексикано-американская актриса, на счету которой более 30 фильмов и множество наград. За свою карьеру Хайек представала перед зрителями в разных амплуа, а в этот раз для фильма «Благодать» («Bliss») она решила попробовать себя в образе бездомной.

Режиссером научно-фантастической драмы стал Майк Кэхилл, снявший картины «Другая Земля» и «Я – начало».

Партнером Сальмы по фильму станет Оуэн Уилсон. Сюжет картины строится вокруг истории разведенного мужчины по имени Грег, который встречает живущую на улице Изабель (Хайек). Женщина убеждена, что мир вокруг нереален. Сначала Грег не верит ей и считает сумасшедшей, а затем понимает, что в ее словах есть правда.

Мексиканская актриса поделилась кадрами со съемок фильма в Лос-Анджелесе на своей странице в Instagram. Хайек показала поклонникам, как она выглядит в роли сумасшедшей бездомной.

«Встречайте моего нового персонажа — Изабель!», — написала 52-летняя актриса.

Большинство поклонников оценили новый образ Сальмы Хайек и отметили, что с нетерпением ждут выхода фильма.

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Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме
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