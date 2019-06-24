ЗВЕЗДЫ

Валерий Меладзе показал редкое фото с родителями

Певец рад, что отец и мать все еще находятся рядом с ним.

Валерий Меладзе показал редкое фото с родителями
Валерий Меладзе. фото: globallookpress.com

Валерий Меладзе 23 июня отметил день рождения. Артисту исполнилось 54 года. Его поздравили многочисленные друзья и коллеги. А его брат Константин с супругой Верой Брежневой отпраздновала это событие в кругу семьи. Правда рядом с ними именинника не было, так как в этот момент он находился в родной Грузии. Похоже, что это не испортило никому настроения.

А в понедельник Меладзе поделился снимком со своими родителями. По всей видимости, он их навестил в свой день рождения. В кадре певец запечатлен в белой рубашке и со стеклянным стаканом в руке. Он приобнимал папу, который стоял в теплой жилетке и с микрофоном в руке. В этот момент за столом сидела мама артиста в праздничном платье.

«Пока родители рядом, мы ещё дети. Здоровья и радости всем родителям!!! Они дали нам самое главное, нашу жизнь!», — написал Валерий.

Певец выглядел счастливым. Поклонники согласились со словами мужчины. Многие отметили, что он очень похож на свою маму. «Валерий, я смотрю вы вчера классно погуляли!», «Копия мамы», «Валера на маму похож больше», «Шикарное фото. Долгих лет жизни Вашим замечательным родителям», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Меладзе родился и вырос в Батуми. Его родители, а также бабушка и дедушка работали инженерами. Его с детства тянуло к музыке. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, но потом одно время работал телефонистом. После окончания с кораблестроительного института Валерий вместе с братом создал группу «Диалог». Так началась его музыкальная карьера.

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Валерий Меладзе показал редкое фото с родителями
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