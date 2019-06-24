Кейт Миддлтон запретят путешествовать с Уильямом и Джорджем

Согласно правилу, установленному королевой, герцогиня Кембриджская не сможет совершать поездки вместе с мужем и старшим сыном.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон являются будущими королем и супругой правящего монарха. В связи с этим им придется соблюдать более жесткий этикет во всем, что касается поведения и общения на публике.

Однако существует одно правило, которое запрещает герцогине Сассекской совершать путешествия с ее старшим сыном и мужем в одно и то же время.

Данная традиция пошла со времен, когда самолетостроение только развивалось и летать было небезопасно. Правда, в последние годы королева иногда позволяла нарушать это правило.

Однако монархам и их наследникам нельзя летать в одном самолете вместе, чтобы в случае авиакатастрофы линия на трон не была прервана.

По той же самой причине президент и вице-президенты США всегда летают на отдельных лайнерах.

Принц Уильям и Кейт в прошлом нарушали это правило и летали вместе с детьми, но это им разрешено только до того, как принцу Джорджу исполнится 12 лет. После этого, отец и сын будут путешествовать порознь.

Кстати, чтобы летать с сыном вместе, герцогу Кембриджскому приходилось просить разрешения у Елизаветы II, пишет Express.co.