Боня призналась, что с десяти лет грезила о Москве

Виктория Боня дала интервью бренд-стратегу и бизнес-леди Марии Азаренок на ее YouTube-канале, где ответила на несколько вопросов о своей жизни.

В частности, Азаренок спросила Боню о том, как она рискнула все бросить и поехать добиваться успеха в Москву. Виктория ответила, что ей было нечего терять — у нее была квартира в Краснокаменске и она бы все равно никуда не делась, а также многочисленные друзья и знакомые в городе.

Телеведущая призналась, что ее удивляет, когда люди сидят на месте, а не пробуют испытать удачу и пойти на риск.

Боня отметила, что у нее не было никакого страха перед Москвой, поскольку ее единственным желанием было — никогда не возвращаться в Краснокаменск.

«Я знала, что это не мое, что для меня там мало места. Мне было тесно», — рассказала Виктория.

Впервые она увидела российскую столицу в 10 лет, и уже тогда твердо решила, что когда получит паспорт — сбежит в столицу, «сломя шею». По словам светской львицы, ей было все равно, как добираться до Москвы, хоть автостопом или в последнем вагоне поезда, главное — попасть в нее.

В разговоре Боня также призналась, что сейчас при знакомстве с разными людьми она по-разному представляется. Так, если это человек из России, то звезда представляется телеведущей и моделью, а если речь идет об иностранце, то Виктория говорит о себе, что она — бизнесвумен.