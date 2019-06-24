Оксана Федорова вспомнила о своем первом конкурсе красоты

В 2002 году вся Россия гордилась Оксаной Федоровой, ведь она стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Годом ранее выпускница Петербургского университета МВД РФ получила звание «Мисс Россия», а в 1999 году была признана самой красивой девушкой северной столицы.

Однако свой самый первый конкурс красоты Федорова помнит до сих пор. Тогда ей было всего 10 лет. Мероприятие проходило в лагере «Парус», куда Оксану отправили родители на летний отдых. Правда, тогда ей досталось только третье место. Но то первое соревнование ей запомнилось навсегда.

«Помню, как я расстроилась, когда в конкурсе танцев мне достался билетик «брейк-данс», расплакалась, но организаторы пошли мне на встречу и заменили мне танец на «рок-н-ролл». То ли на нервах, то ли на кураже, я выдала такой зажигательный рок-н-ролл, что сама от себя такого не ожидала. Мне дали титул «Мисс Рок-н-ролл», мы все, и зрители были просто счастливы», — поделилась воспоминаниями Оксана Федорова на своей странице в соцсети Instagram.

Недавно исполнилось ровно 17 лет с того дня, когда Федорова стала «Мисс Вселенной», в честь чего она решила поделиться у себя в Instagram архивными кадрами с конкурса и вспомнить, как это было. Отметим, что россиянку позже лишили этого звания из-за того, что она не выполнила определенные условия организаторов.