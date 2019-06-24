Названа возможная причина изменения дизайна кольца Маркл

Фанаты королевской семьи с нетерпением ждали первого выхода в свет Меган Маркл после родов. Они с пристрастием изучали каждую деталь на фото герцогини Сассекской и пришли к выводу, что супруга принца Гарри изменила дизайн помолвочного кольца.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, и в первоначальном виде золотое кольцо было украшено тремя бриллиантами — крупным камнем в центре, которое было привезено из Ботсваны, и по бокам двумя поменьше из коллекции принцессы Дианы.

В новом же дизайне к тем трем добавились еще два — и снова из наследства леди Ди. Кроме этого в кольце была переплавлена шинка, но когда именно произошли все эти трансформации неизвестно, так как на последних сроках беременность Меган ходила без украшений на пальцах.

Хотя появление двух новых бриллиантов на кольце и может быть связано с рождением Арчи, есть и другое объяснение, куда более практичное, хотя и связанное напрямую с появлением на свет наследника.

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В конце беременности у женщин часто отекают пальцы и ступни из-за большего количества жидкости. Меган просто не могла надеть кольцо, так как оно стало слишком маленьким и ей пришлось его переплавить, попутно добавив еще пару камней, пишет The Sun.