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Решетова опровергла слухи о скорых родах

Возлюбленная Тимати уехала отдыхать поближе к морю. Модель сразу заподозрили в скором рождении ребенка в Майами.

Решетова опровергла слухи о скорых родах
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

После объявления о беременности Анастасия Решетова улетела на отдых у моря. Звезда не раскрывает своё местонахождение, но подробно рассказывает подписчикам в Instagram о самочувствии. Модель призналась, что вдали от города у неё исчез токсикоз. При этом в открытом море Решетова боится плавать, поэтому довольствуется бассейном.

Среди поклонников поползли слухи, что возлюбленная Тимати готовится рожать в Майами. Фанаты вспомнили, как долгое время рэпер скрывал беременность Алены Шишковой, которая подарила ему дочку.

Анастасия Решетова. Фото
Решетова не собирается рождать в Майами. Скриншот: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Экс-возлюбленная рожала в Доминикане, однако подписчики решили, что Решетова отправится в клинику в Майами. Роды в США в последнее время популярны среди отечественных звезд.

Анастасия Решетова решила поставить точку в этом вопросе. В Stories она заявила, что рожать не собирается в ближайшее время. Также звезда опровергла, что отдыхает в Майами. Переживания поклонников оказались напрасны. Ранее модель признавалась, что находится на шестом месяце беременности.

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InstagramАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьбеременность и роды

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Решетова опровергла слухи о скорых родах
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