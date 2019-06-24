Решетова опровергла слухи о скорых родах

Возлюбленная Тимати уехала отдыхать поближе к морю. Модель сразу заподозрили в скором рождении ребенка в Майами.

После объявления о беременности Анастасия Решетова улетела на отдых у моря. Звезда не раскрывает своё местонахождение, но подробно рассказывает подписчикам в Instagram о самочувствии. Модель призналась, что вдали от города у неё исчез токсикоз. При этом в открытом море Решетова боится плавать, поэтому довольствуется бассейном.

Среди поклонников поползли слухи, что возлюбленная Тимати готовится рожать в Майами. Фанаты вспомнили, как долгое время рэпер скрывал беременность Алены Шишковой, которая подарила ему дочку.

Экс-возлюбленная рожала в Доминикане, однако подписчики решили, что Решетова отправится в клинику в Майами. Роды в США в последнее время популярны среди отечественных звезд.

Анастасия Решетова решила поставить точку в этом вопросе. В Stories она заявила, что рожать не собирается в ближайшее время. Также звезда опровергла, что отдыхает в Майами. Переживания поклонников оказались напрасны. Ранее модель признавалась, что находится на шестом месяце беременности.