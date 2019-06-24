Подростковый дух: Водянова поделилась фото с подросшими детьми

Поклонники не смогли удержаться от комплиментов в комментариях.

Наталья Водянова — не только успешная супермодель, филантроп, но и счастливая жена и мать. В свои 37 лет уроженка Нижнего Новгорода воспитывает пятерых детей. Трое из них родились в браке с британским аристократом Джастином Портманом, а двое младших — в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно.

Наталья не так часто делится фотографиями детей, делая акцент на своих модных образах, выходах в свет и благотворительных акциях. Однако в этот раз супермодель решила сделать исключение и опубликовала в Instagram снимок своих старшеньких — 17-летнего Лукаса и 13-летней Невы.

В комментариях поклонники восхитились фотографией и поспешили написать Водяновой о том, какие у нее красивые дети.

«Красивые детки», «Когда такие красивые дети, можно просто щёлкать бесконечно их на телефон и выкладывать сюда подряд все кадры, и всё равно каждый кадр будет произведением искусства», «Красивые», «Новые супермодели», — отметили подписчики.

Напомним, совсем недавно 17-летний Лукас дебютировал на подиуме. Сын Водяновой принял участие в показе Balmain.