Летний отдых: Утяшева увезла семью в оздоровительный лагерь

Телеведущая рада, что они все вместе занимаются спортом и ходят в походы.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля взяли с собой детей и уехали на Розу Хутор в Сочи. Гимнастка наслаждается комфортной погодой вблизи гор. Звезда отметила, что впервые они собрались в семейном лагере с родственниками и друзьями. Самому младшему среди них четыре года, старшему – 80 лет.

«Очень забавно наблюдать за этой отдельной сборной маленьких бандитов, как они ходят на секции все вместе, потом обсуждают их между собой», — написала Ляйсан Утяшева в Instagram.

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Гимнастка рада, что детям есть, чем заняться. Её дочь София занимается танцами и плаванием, а сын Роб ходит на бокс. Вместе с ними Утяшева поднималась в горы, спускалась к водопадам и каталась на электро-велосипедах.

Ляйсан чувствует себя в горах как в летнем лагере времен детства. Ей нравится ощущать себя «большим ребенком» и вновь ходить в походы, спасаясь в горах от жары.