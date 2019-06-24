Сам по себе: Джеймс Миддлтон открестился от своей успешной сестры

Джеймс Миддлтон заявил, что не хочет иметь ничего общего со своей сестрой Кейт. Ему не нравится, что его неудачи в бизнесе постоянно становятся предметом бурного обсуждения в прессе.
31-летний предприниматель отметил, что не желает, чтобы им интересовались только из-за его родства с герцогиней Кембриджской.
«Я живу своей жизнью, отдельной от их. Если интерес вызываю именно я, то прекрасно. Однако если мною интересуются из-за них, это совсем другое дело», — говорит он.
Свое заявление Джеймс сделал практически сразу после того, как герцоги Кембриджские и Сассекские заявили о своем решении работать по-отдельности в основанной ими благотворительной организации The Royal Foundation.
«Неожиданно на глазах у всех начали судить, насколько я успешен или нет», — поясняет брат Кейт. «Ты оказываешься под постоянным прессингом, потому что на самом деле я все делаю безотносительно к своей семье и неудачи просто случаются», — жалуется он.
Джеймс также с презрением отверг предположение, что после краха его последней затеи он стал гидом в отеле. Эти слухи появились после того, как он провел время в гостинице Glen Affric, расположенной рядом с поместьем его зятя Джеймса Мэттью в Шотландии.
«Я не работаю гидом в отеле, я работаю администратором, принимающим гостей по нечетным выходным, потому что мне там нравится. Но я не стою с флажком, показывая, как пройти туда или сюда», — заявил он.
В 2007 году Джеймс открыл злополучную компанию Cake Kit Company под эгидой бизнеса своих родителей, но она прогорела в 2015 году.
До того, как Cake Kit разорилась, в 2014 году он пытался продвигать свою новую фирму Boomf, которая предлагала покупателям печать съедобных фотографий на пастиле. На ее развитие он получил 128 тысяч долларов от Мэттью.
В сентябре 2017 года стало известно, что потери фирмы составили более 2,8 миллионов долларов.
При этом Джеймс заявил, что он не перестанет пытаться воплощать свои мечты в жизнь, несмотря на неудачи. «Всю оставшуюся жизнь я буду придумывать идеи. Некоторые из них сработают, некоторые нет, но это моя жизнь и то, что я делаю», — рассказал он изданию Tatler.